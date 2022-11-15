Sultanlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftası çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Sultanlar Ligi'nde 5. haftanın en önemli maçında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında VakıfBank'ı konuk edecek. Karşılaşma yarın saat 20.00'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.
Ligde 5. haftanın maç programı şöyle:
Çarşamba:
13.00 İlbank-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)
13.00 Türk Hava Yolları-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyesipor (Cengiz Göllü)
15.00 Fenerbahçe Opet-PTT (Burhan Felek Vestel)
18.00 Bolu Belediyespor-Kuzeyboru (Karaçayır)
20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)
17 Kasım Perşembe:
19.00 Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
Sultanlar Ligi'nde 5. haftanın en önemli maçında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında VakıfBank'ı konuk edecek. Karşılaşma yarın saat 20.00'da Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak.
Ligde 5. haftanın maç programı şöyle:
Çarşamba:
13.00 İlbank-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)
13.00 Türk Hava Yolları-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyesipor (Cengiz Göllü)
15.00 Fenerbahçe Opet-PTT (Burhan Felek Vestel)
18.00 Bolu Belediyespor-Kuzeyboru (Karaçayır)
20.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)
17 Kasım Perşembe:
19.00 Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
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