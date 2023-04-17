Sultanlar Ligi'nde 25. hafta heyecanı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 25. hafta heyecanı yaşanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde 25. hafta heyecanı
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17 Nisan 2023 12:55
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftası salı günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Salı:

14.00 PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

14.00 VakıfBank-Kuzeyboru (Vakıfbank)

15.00 Fenerbahçe Opet-İlbank (TVF Burhan Felek)

18.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Burhan Felek)

19 Nisan Çarşamba:

18.30 Nilüfer Belediyespor-Bolu Belediyespor (TVF Cengiz Göllü)

18.30 Sarıyer Belediyespor-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Sigorta Shop (Eczacıbaşı)

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