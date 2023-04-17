Sultanlar Ligi'nde 25. hafta heyecanı

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftası salı günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Salı:
14.00 PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
14.00 VakıfBank-Kuzeyboru (Vakıfbank)
15.00 Fenerbahçe Opet-İlbank (TVF Burhan Felek)
18.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Burhan Felek)
19 Nisan Çarşamba:
18.30 Nilüfer Belediyespor-Bolu Belediyespor (TVF Cengiz Göllü)
18.30 Sarıyer Belediyespor-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Sigorta Shop (Eczacıbaşı)
Ligde haftanın programı şöyle:
Salı:
14.00 PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
14.00 VakıfBank-Kuzeyboru (Vakıfbank)
15.00 Fenerbahçe Opet-İlbank (TVF Burhan Felek)
18.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Burhan Felek)
19 Nisan Çarşamba:
18.30 Nilüfer Belediyespor-Bolu Belediyespor (TVF Cengiz Göllü)
18.30 Sarıyer Belediyespor-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Sigorta Shop (Eczacıbaşı)
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