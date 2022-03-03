Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftası, 4 Mart Cuma günü oynanacak bir maçla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:
4 Mart Cuma:
20.00 Sarıyer Belediyespor-Mert Grup Sigorta (Bahçeköy Orman Fakültesi)
5 Mart Cumartesi:
13.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Vakıfbank Spor Sarayı)
15.30 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
6 Mart Pazar:
13.00 Eczacıbaşı Dynavit-Yeşilyurt (Eczacıbaşı)
14.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
16.00 Bolu Belediyespor-PTT (Karaçayır)
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:
4 Mart Cuma:
20.00 Sarıyer Belediyespor-Mert Grup Sigorta (Bahçeköy Orman Fakültesi)
5 Mart Cumartesi:
13.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Vakıfbank Spor Sarayı)
15.30 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
6 Mart Pazar:
13.00 Eczacıbaşı Dynavit-Yeşilyurt (Eczacıbaşı)
14.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
16.00 Bolu Belediyespor-PTT (Karaçayır)