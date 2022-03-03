Sultanlar Ligi'nde 22. hafta başlıyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. hafta açılış karşılaşmasında Sarıyer Belediyespor ile Mert Grup Sigorta kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde 22. hafta başlıyor
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03 Mart 2022 11:54
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftası, 4 Mart Cuma günü oynanacak bir maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Mart Cuma:

20.00 Sarıyer Belediyespor-Mert Grup Sigorta (Bahçeköy Orman Fakültesi)

5 Mart Cumartesi:

13.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Vakıfbank Spor Sarayı)

15.30 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

6 Mart Pazar:

13.00 Eczacıbaşı Dynavit-Yeşilyurt (Eczacıbaşı)

14.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

16.00 Bolu Belediyespor-PTT (Karaçayır)

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