Sultanlar Ligi'nde 2. hafta başlıyor!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasındaki karşılaşmalar, 12 Ekim Salı günü yapılacak.
Ligde 2. haftanın programı şöyle:
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan)
16.00 Karayolları-Bolu Belediyespor (Başkent Voleybol)
16.00 Yeşilyurt-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
18.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)
18.30 PTT-Mert Grup Sigorta (Başkent Voleybol)
18.30 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
Ligde 2. haftanın programı şöyle:
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Mimar Sinan)
16.00 Karayolları-Bolu Belediyespor (Başkent Voleybol)
16.00 Yeşilyurt-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
18.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank (Eczacıbaşı)
18.30 PTT-Mert Grup Sigorta (Başkent Voleybol)
18.30 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)