Sultanlar Ligi'nde 12. haftanın perdesi 2 maçla açılacak

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12. hafta, 3 Aralık Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:
3 Aralık Cuma:
14.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit (Başkent)
16.00 Fenerbahçe Opet-Mert Grup Sigorta (Burhan Felek Vestel)
4 Aralık Cumartesi:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru (Bursa Cengiz Göllü)
15.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
16.00 Bolu Belediyespor-Yeşilyut (Karaçayır)
17.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
17.00 Sarıyer Belediyespor-PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:
3 Aralık Cuma:
14.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit (Başkent)
16.00 Fenerbahçe Opet-Mert Grup Sigorta (Burhan Felek Vestel)
4 Aralık Cumartesi:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru (Bursa Cengiz Göllü)
15.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)
16.00 Bolu Belediyespor-Yeşilyut (Karaçayır)
17.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
17.00 Sarıyer Belediyespor-PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)