Sultanlar Ligi'nde 12. haftanın perdesi 2 maçla açılacak

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12. hafta, 3 Aralık Cuma günü oynanacak 2 maçla açılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sultanlar Ligi'nde 12. haftanın perdesi 2 maçla açılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2021 12:59
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12. hafta, 3 Aralık Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı şöyle:

3 Aralık Cuma:

14.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit (Başkent)

16.00 Fenerbahçe Opet-Mert Grup Sigorta (Burhan Felek Vestel)

4 Aralık Cumartesi:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru (Bursa Cengiz Göllü)

15.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

16.00 Bolu Belediyespor-Yeşilyut (Karaçayır)

17.00 Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.