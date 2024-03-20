Sultanlar Ligi "Ankara'sız" kaldı

İstanbul'dan 8 takımın yer alacağı Sultanlar Ligi'nin yeni sezonunda İzmir, Bursa, Adana, Aksaray, Antalya ve Aydın'dan da 1'er ekip mücadele edecek. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde başkent Ankara'yı temsil eden takım kalmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi 'Ankara'sız' kaldı
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20 Mart 2024 12:42
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Ankara'yı temsil eden Karayolları ve PTT'nin küme düşmesinin ardından ligde başkentten takım kalmadı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezon iki erteleme maçı dışında tamamlanırken, sıralamanın son iki basamağında yer alan Karayolları ve PTT, 1. Lig'e düştü.

1. Lig'de final etabı sonunda ilk iki sırada yer almayı başaran İzmir ekibi Aras Kargo ile İstanbul temsilcisi Bahçelievler Belediyespor ise gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Karayolları ve PTT'nin küme düşmesiyle Türkiye'de kadın voleybolunun en üst liginde başkentten ekip kalmadı. Ankara'nın çıktığı listeye Aras Kargo ile İzmir eklendi.

Bahçelievler Belediyespor'un katılımıyla İstanbul'u temsil eden ekip sayısı ise 8'e yükseldi.

Sultanlar Ligi'nde gelecek sezon mücadele edecek takımlar şöyle:

Beşiktaş Ayos, Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediyespor, Türk Hava Yolları, VakıfBank, Bahçelievler Belediyespor (İstanbul), Çukurova Belediyespor (Adana), Kuzeyboru (Aksaray), Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Antalya), Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aydın), Nilüfer Belediyespor (Bursa), Aras Kargo (İzmir).

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