Sultanlar Ligi açılış maçında kazanan Aydın BB oldu

Voleybolda Misli.com Vestel Venus Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun Aydın'da oynanan açılış maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sultanlar Ligi açılış maçında kazanan Aydın BB oldu
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11 Eylül 2020 22:23
Voleybolda Misli.com Vestel Venus Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun Aydın'da oynanan açılış maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti. 
Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Vasilantonaki, Adams, Janset Cemre Erkul, Maret, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz (Pınar Atasever, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıççı)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Hazal Selin Arifoğlu, Güldeniz Önal, Alesia ( Gizem Güresen, Sezen Keşkekoğlu, Nilay Karaağaç)

Setler: 14-25, 27-25, 26-28, 25-22, 15-13

Süre: 154 dakika (25, 37, 36, 34, 22)



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