Sultanlar galibiyetle başladı!

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçında İsveç'i 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar galibiyetle başladı!
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18 Ağustos 2023 19:26
Son güncelleme 18 Ağustos 2023 20:01
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yendi.

Filenin Sultanları, Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21.00'de Azerbaycan ile yapacak.

Salon: Castello

Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Benone Visan (Romanya)

Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)

İsveç: Anna Haak, Linda Andersson, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Wasserfaller, Julevik (Emmy Andersson, Rebecka Lazic, Brink, Gustafsson, Arrestad, Hellvig, Nilsson)

Setler: 25-22, 25-18, 25-13

Süre: 76 dakika (32, 24, 20)

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