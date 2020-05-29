Sultan filmi konusu, oyuncu kadrosu (TRT filmi 29 Mayıs)

Sultan filmi TRT 1 ekranlarında olacak. 2016 yapımı filmin başrollerinde Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda ve Amit Sadh gibi birçok ünlü ismin bulunurken yönetmenliğini Ali Abbas Zafar üstleniyor. Bu haberimizde Sultan filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki, Sultan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

29 Mayıs 2020 14:23
Sultan filmi konusu, oyuncu kadrosu (TRT filmi 29 Mayıs)
TRT 1'de bu akşam ekranlara taşınan Sultan filmi konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2016 yılında vizyona giren ve büyük bir kitlenin beğenisini toplayan yapım ile ilgili tüm detayları bir araya topladığımız bu içeriğimizde Sultan filmi konusu ve oyuncuları şimdiden araştırılmaya başladı. Peki, Sultan filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?
SULTAN FİLMİ KONUSU

Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan'la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.

SULTAN FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Ali Abbas Zafar'ın yer aldığı filmin yapımcılığını ve senaryosunu Aditya Chopra üstleniyor. Filmin başrollerinde Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda ve Amit Sadh yer alıyor. Filmin müziklerini ise Vishal-Shekhar üstleniyor.

SULTAN FİLMİ FRAGMANI İZLE

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