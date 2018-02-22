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Sulley Muntari, Emre Çolak'ın takım arkadaşı oldu

İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna, 33 yaşındaki Gana'lı orta saha oyuncusu Sulley Muntari'yi kadrosuna kattı. Serbest statüsündeki Muntari için Deportivo bonservis ödemeyecek.

Kaynak: AA
Sulley Muntari, Emre Çolak'ın takım arkadaşı oldu
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22 Şubat 2018 16:07
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Deportivo La Coruna, serbest oyuncu statüsündeki Ganalı Sulley Muntari'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 9 Şubat'tan bu yana takımla antrenmanlara çıkan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Muntari ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Muntari, kariyeri boyunca İngiltere'de Portsmouth, Sunderland, İtalya'da Udinese, Inter, Milan ve son olarak Pescara'da forma giydi.

Milli futbolcu Emre Çolak'ın da mücadele ettiği Deportivo, La Liga'da 24 haftada topladığı 17 puanla 19. sırada bulunuyor.

 

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