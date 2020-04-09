"Günde 10 milyon maske dağıtılıyor"

"Salgınla ilgili 4 bin 186 internet hesabına işlem yaptık"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleri ve son durumla ilgili Star TV canlı yayınında konuştu.Koronavirüs önlemleri ile ilgili de Bakan Soylu, "Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda." bilgisini verdi.Soylu, koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildiğini kaydetti.İçişleri Bakanı Soylu," ifadelerini kullandı.Soylu, "Şu anda günde 10 milyon maske dağıtılıyor Türkiye'de 10 milyon maske üretiliyor. Çok yakın zamanda inşallah bu sayı 20 milyon ve üzerine çıkacak." bilgisini verdi.Bakan Soylu, şu ana kadar salgınla ilgili 4 bin 186 internet hesabına işlem yaptıklarını ve 667 kullanıcının tespit edildiğini belirterek, bunların çoğunun yurt dışında olduğunu söyledi.