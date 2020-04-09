Süleyman Soylu: "Karantinada 138 bin kişi var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüs salgınındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Süleyman Soylu: 'Karantinada 138 bin kişi var'
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09 Nisan 2020 20:44
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleri ve son durumla ilgili Star TV canlı yayınında konuştu.

Koronavirüs önlemleri ile ilgili de Bakan Soylu, "Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda." bilgisini verdi.

Soylu, koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var." ifadelerini kullandı.

"Günde 10 milyon maske dağıtılıyor"

Soylu, "Şu anda günde 10 milyon maske dağıtılıyor Türkiye'de 10 milyon maske üretiliyor. Çok yakın zamanda inşallah bu sayı 20 milyon ve üzerine çıkacak." bilgisini verdi.

"Salgınla ilgili 4 bin 186 internet hesabına işlem yaptık"

Bakan Soylu, şu ana kadar salgınla ilgili 4 bin 186 internet hesabına işlem yaptıklarını ve 667 kullanıcının tespit edildiğini belirterek, bunların çoğunun yurt dışında olduğunu söyledi.

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