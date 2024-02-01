Süleyman Özkaral'dan Göztepe iddialarına yanıt!

1'inci Lig'de cumartesi günü derbide Göztepe'ye konuk olacak Altay'da son 2 yönetimde yer alıp 8 Ocak'ta yönetim kurulu kararıyla başkanlık görevine getirilen Süleyman Özkaral, Göztepe taraftarı olduğu ve Gürsel Aksel Stadı'nda loca sahibi olduğu iddialarına yanıt verdi. Sahibi olduğu şirketin geçen sezon İzmir kulüplerinden Altınordu'ya led pano reklamı, Göztepe'ye forma kol, Altay'a ise göğüs reklamı verdiğini belirten Altay Başkanı Özkaral, "Ben zamanında futbol oynadım, futbolu seven birisiyim. İzmir kulüplerine sponsorluk verdim. Sözleşmeler yapılırken kulüpler verdiğimiz reklam karşılığı loca verdiler. Göztepe Stadı'nda şirketimin sponsorluğundan kaynaklı locası olduğu doğru ancak şirketimdeki Göztepeli çalışanlarım ve misafirlerim kullanıyor. Bu şekilde orayı değerlendiriyoruz" dedi.



Son kongre öncesi Altay'da başkanlık yapması için teklif aldığını ancak geri planda kalmayı tercih ettiğini dile getiren Süleyman Özkaral, "Ben Altaylı olmasam kulübe neden milyonlarca TL vereyim ? Başka kulübün taraftarı olsam o kulübe verirdim, oraya giderdim. Burada beni yıpratmak için farklı algılar oluşturuyorlar. Sessiz ve sakin kalıp, birlik ve beraberlik içinde Altay için güzel şeyler yapma niyetindeyiz. Muhasebemiz şeffaftır. Bu tip iddialar bizi üzüyor. Önümüzdeki süreçte Altay'ımız için Almanya'dan sponsor getireceğiz. Bunlar kulübümüz için güzel şeyler. Camianın önemli isimleri bana destek veriyor. Bu tip iddialara takılırsam iş yapamam. Bizi yıpratmaya, düşürmeye çalışanlar olacaktır. Benden daha iyi biri bu görevi yapacaksa yine yanlarında olurum" diye konuştu.



Ligde düşme hattından kurtulamayan Altay, yeni teknik direktörü Cüneyt Biçer yönetimindeki ilk maçta derbiyi kazanıp moral tazelemeye çalışacak.



