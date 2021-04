Süleyman Karadeniz, Tokyo Olimpiyatları için form tutuyor

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde serbest stil 97 kiloda kota almayı başaran Denizlili milli güreşçi Süleyman Karadeniz, olimpiyat madalyası hedefliyor.



Süleyman Karadeniz, 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda milli mayoyu giyen Hasan Güngör'ün ardından kota alan ilk Denizlili güreşçi oldu.



ASKİ Spor Kulübü sporcusu Karadeniz, Macaristan dönüşü, Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan ailesini ziyarete geldi. Burada büyük coşkuyla karşılanan milli güreşçi, ilçe spor salonunda ve kentteki güreş eğitim merkezinde antrenmanlarına devam ediyor.



2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran Karadeniz, AA muhabirine, Tokyo'daki hedefinin de madalya olacağını söyledi.



Türkiye'yi gururlandırmak adına mindere çıkacağını aktaran Karadeniz, "Ülkeme olimpiyat kotası kazandırdığım için çok mutluyum. Olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Uzun zamandır Denizli'de olimpiyatlara giden sporcu yoktu. Onun için memleketime de güzel bir haber oldu. Olimpiyatlarda hem ülkeme hem de memleketime madalya getirmeyi ümit ediyorum." diye konuştu.



Güreşe başladığı yerde hazırlıklarına devam ettiği için de mutluluk duyduğunu aktaran Karadeniz, burada genç sporculara örnek olmayı istediğini ifade ederek, "Onlara bir şeyler katmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Mindere çıktığımda tek düşündüğüm rakibimi yenmek oluyor. Türk bayrağını dalgalandırdığımda, Türk milletini sevindirdiğim ve mutlu ettiğim için büyük bir gurur yaşıyorum." ifadelerini kullandı.



"Sabreden ve çalışan her zaman kazanır"



Güreşe başladığı yıllarda olimpiyatlarda güreşmeyi ve madalya kazanmayı hedeflediğini anlatan Karadeniz, şöyle konuştu:



"En büyük hayalim şampiyonluk. İnşallah hayalime Tokyo'da kavuşurum. Genç sporculara, sabrederek çalışmalarını tavsiye ediyorum. Sabreden ve çalışan her zaman kazanır. Beni ben yapan tek şey, sabrederek azimli bir şekilde çalışmam ve şampiyon olacağıma inanmamdır. Güreşe ilk başladığımda, 'Senden olmaz, boş ver, boşuna uğraşma.' diyenler olmuştu. Onlara inat sabredip çalıştım ve buralara geldim. Birinin size olumsuz şeyler söylemesiyle hiçbir şey olmuyor. Siz kendiniz her şeyi başarabilirsiniz. Onun için kendinize inanın ve asla çalışmayı bırakmayın."