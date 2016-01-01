Süleyman Karadeniz, bronz için güreşecek

Güreşte erkekler serbest stil 97 kilo yarı finalinde ABD'li rakibine mağlup olan Süleyman Karadeniz yarın bronz madalya maçına çıkacak

Süleyman Karadeniz, bronz için güreşecek
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde güreşte yarı finalde ABD'li rakibine yenilen Süleyman Karadeniz, yarın bronz madalya mücadelesi verecek.

Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz, ABD'li Kyle Frederick Snyder ile karşılaştı.

Maçın başında rakibine bir sayı veren milli güreşçi, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. Süleyman Karadeniz, Rio 2016'nın şampiyonu Snyder karşısında ikinci yarıda da etkisiz kaldı ve karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Süleyman Karadeniz, cumartesi günü TSİ 14.15'te bronz madalya mücadelesine çıkacak.

 
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