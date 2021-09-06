Süleyman Hurma: "Sinan Gümüş görüşmeye gelmedi"

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Sinan Gümüş'ün kendileriyle görüşmeyi reddettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Süleyman Hurma: 'Sinan Gümüş görüşmeye gelmedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2021 21:48
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ile anlaştıklarını ancak oyuncunun kendileriyle görüşmeyi reddettiğini söyledi.

A Spor'a konuşan Hurma, "Sinan Gümüş ile ilgili Fenerbahçe ile anlaşmamız oldu ama Sinan'ı görüşmeye bile getiremedik. Oyuncu gelmek istemeyince yapacak bir şey yok, biz de onun yerine başka oyuncular transfer ettik." dedi.

ALİ KOÇ: "SORUN ÇIKARANA, SORUN ÇIKARIRIM"

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde, "Bir oyuncumuz için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. Böyle davranan olursa mayısa kadar oturur. Sorun çıkartana, ben de sorun çıkartırım" demiş ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı kalacağı belirtilmişti.

27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.