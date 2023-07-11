Süleyman Hurma: 'Riera, gündemimize hiç gelmedi''

Andrea Pirlo'nun ayrılığından sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevi için Albert Riera ismi gündeme gelmişti.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, bu iddialar üzerine bir açıklamada bulundu.
Süleyman Hurma yaptığı açıklamada, '"Albert Riera, gündemimize hiç gelmedi." dedi.
YENİ HOCA YAKINDA
Fatih Karagümrük, Pirlo'nun ayrılığından sonra sezonu Alparslan Erdem yönetiminde tamamlamıştı. İstanbul ekibinin yeni hocasını yakın zamanda açıklaması bekleniyor.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, bu iddialar üzerine bir açıklamada bulundu.
Süleyman Hurma yaptığı açıklamada, '"Albert Riera, gündemimize hiç gelmedi." dedi.
YENİ HOCA YAKINDA
Fatih Karagümrük, Pirlo'nun ayrılığından sonra sezonu Alparslan Erdem yönetiminde tamamlamıştı. İstanbul ekibinin yeni hocasını yakın zamanda açıklaması bekleniyor.