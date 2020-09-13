Süleyman Hurma: "Lucas Biglia'yı yarın açıklayabiliriz"

Süper Lig ekiplerinden Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, transfer için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; acmilan.com
Süleyman Hurma: 'Lucas Biglia'yı yarın açıklayabiliriz'
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13 Eylül 2020 16:36
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, takımının transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

A Spor canlı yayınında konuşan Hurma, Biglia transferini yarın açıklamayı planladıklarını söyledi.

Badou Ndiaye ve Lucas Biglia transferi için bilgi veren Süleyman Hurma, "Ndiaye henüz bitmedi, Biglia geldi. Sağlık kontrolü ve görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah yarın bir olumsuzluk olmazsa o transferi açıklayabiliriz." ifadelerini kullandı.

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