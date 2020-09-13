Süleyman Hurma: 'Lucas Biglia'yı yarın açıklayabiliriz'

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, takımının transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.A Spor canlı yayınında konuşan Hurma, Biglia transferini yarın açıklamayı planladıklarını söyledi.Badou Ndiaye ve Lucas Biglia transferi için bilgi veren Süleyman Hurma, "Ndiaye henüz bitmedi, Biglia geldi. Sağlık kontrolü ve görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah yarın bir olumsuzluk olmazsa o transferi açıklayabiliriz." ifadelerini kullandı.