Süleyman Hurma: 'Karagümrük'ü bilmiyorlar, üzülüyorum'

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Süper Lig'e çıktıkları Adana Demirspor maçı sonrasında konuştu.



Süper Lig'de önemli işler yapacaklarını belirten başkan, "Bu işe çok az insan inandı. Benimle birlikte inanan aileme, oğluma teşekkür ediyorum. Futbolculara teşekkür ediyorum, büyük iş yaptılar, hiçbir zaman vazgeçmediler. Mutlu geceyi bozmamak gerekir, üzüldüğümüz anlar da oldu. Süper Lig'e insanların beklediğinden çok renk katacağız. Karagümrük'ü aldığımda ilk sözüm, 'Karagümrüklülüler sandıklardan bayrakları çıkarsın, kısa vadede hedefimiz Avrupa' demiştim." dedi.



"DEVLET BİZE YER İMKANI SUNSUN"



Stat ve tesis için devlete çağrı yapan Hurma, "Devlet büyüklerimize söylemek istiyorum. 1926'da kurulmuş Karagümrük, ülkede 126 profesyonel takım var, sadece bizim tesisimiz ve stadımız yok. Biz vizyona sahibiz, devletin parasını da istemiyoruz. Devlet bize bir yer imkanı sunarsa, stadı ve tesisi yapacak seviyeye sahibiz. İnşallah Spor Bakanımız da bizi anlayışla karşılar." ifadelerini kullandı.



"KARAGÜMRÜK'Ü BİLMİYORLAR, ÜZÜLÜYORUM"



Karagümrük'ün ülkenin en önemli kulüplerinden olduğunu belirten yönetici, "Karagümrük'ün ne olduğunu bilmeyen çok insan var. Vefa Stadı futbol mabedidir, oradan ülkemizin en önemli spor adamları çıkmıştır, Baba Hakkı'lar, Naci Erdem'ler oradan çıkmıştır. Kökü olan bir kurumun ölmesi mümkün değil. İnşallah biz de ortaya koyacağımız centilmenlik ve doğru işlerle Türk futboluna örnek olmaya çalışıyoruz. Karagümrük'ü bilmeyenler için söylüyorum, Fatih Sultan Mehmet'in atla girdiği yer, 100 metre statla arası. Türk dünyasında da, Müslüman dünyasında da yeri olan bir yerdir. Sosyal medyada falan hafife alıyorlar, ona üzülüyorum, insanların biraz tarih okuması gerekir." diyerek sözlerini noktaladı.



