Süleyman Hurma: "Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum"

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu

Haber; Sabah
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Süleyman Hurma: 'Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum'
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18 Aralık 2020 21:54
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu

Hakemlere tepki gösteren Hurma, "Günün sonunda mutluyum ama çok stresli bir maç oldu. Galibiyet sevincini yaşayamayacağımız bir maç. Sahada olanlar, VAR odasında olanlar... Bu durumun düzeltilmesini istiyorum. Galatasaray'ın neye tepkili olduğunu, Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum.  Bizim tepkimiz haklı, herkes böyle diyor. Tek tek pozisyona girersek çok şey söylerim. Penaltıdan daha açık pozisyonlar oldu. Futbolumuz gerçekten çok kötüye gidiyor." dedi.

Onyekuru transferi ve hedefleri sorulurken, "Onyekuru gündemimizde yok. Birkaç oyuncu daha transfer ettik. Takımlarında oynadıkları için açıklamadık. Pandemi ve kartlardan dolayı geniş bir kadro zorunluluğu oluştu." ifadelerine yer verdi.



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