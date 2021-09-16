Süleyman Hurma: 'Emre Mor dünya çapında bir yıldız'

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, yeni transferleri Emre Mor hakkında Radyospor'a konuştu.



Süleyman Hurma açıklamasında, "Emre Mor dünya çapında büyük bir star. Emre büyük problemler yaşadı. Tekrardan üst seviyede olmak istiyor. Emre'yi futbola döndürmeyi başarabilirsek hem Türk futbolu adına hem de Karagümrük adına çok büyük iş yapmış oluruz. Emre gibi bir değer bu riski denemeye değer. dedi.



Sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak alınan Emre Mor, bu sezon Süper Lig'de 18 dakika süre aldı.



