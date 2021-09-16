Süleyman Hurma: "Emre Mor dünya çapında bir yıldız"

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, yeni transferleri Emre Mor hakkında konuştu.

Abone Ol
Süleyman Hurma: 'Emre Mor dünya çapında bir yıldız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2021 13:33
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, yeni transferleri Emre Mor hakkında Radyospor'a konuştu.

Süleyman Hurma açıklamasında, "Emre Mor dünya çapında büyük bir star. Emre büyük problemler yaşadı. Tekrardan üst seviyede olmak istiyor. Emre'yi futbola döndürmeyi başarabilirsek hem Türk futbolu adına hem de Karagümrük adına çok büyük iş yapmış oluruz. Emre gibi bir değer bu riski denemeye değer. dedi.

Sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak alınan Emre Mor, bu sezon Süper Lig'de 18 dakika süre aldı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.