Süleyman Hurma'dan Farioli açıklaması

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, teknik direktörleri Francesco Farioli hakkında açıklama yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Süleyman Hurma'dan Farioli açıklaması
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09 Kasım 2021 15:31
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Francesco Farioli hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hurma, "Fenerbahçe'nin hocamızla ilgilendiği haberleri tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.

İTALYA'DAN FARIOLI İDDİALARI GELDİ

Son 4 haftada 11 puan kaybeden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a geçildi. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ve kulüp başkanı Ali Koç eleştirilerin hedefi oldu.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ise Fenerbahçe'nin Karagümrük'ü çalıştıran 32 yaşındaki İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile görüştüğünü yazdı.

Di Marzio, Farioli Spezia'yı çalıştırırken Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktör ile ilgilendiğini ancak anlaşmanın gerçekleşmediğini yazdı. 




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