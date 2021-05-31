Süleyman Hurma'dan Biglia için Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor'da canlı yayında transfer gündemindeki isimler hakkında açıklamalarda.



"NDAO SANIRIM GİDECEK"



Süleyman Hurma "Alassane Ndao sanıyorum gidecek, öyle gözüküyor. 24 yaşında bir oyuncu, her maç 13 kilometre üzerinde koşar, 11 gol, 10 asistle oynuyor, sıkı bir santrforumuz olsa 30 asistle oynayacaktı. Ndao için Türkiye'den teklif almadı. Bazen 10 milyonu getiren de alamayabilir, bazen 300 bin euro getiren alır. Geçtiğimiz sezon başında biri 500 bin euro verse, ben Ndao'yu verebilirdim çünkü çok ihtiyacım vardı. Bunu alın, sonraki satıştan pay verin dedim, nakite ihtiyacım vardı, birine alın dediğinizde almıyorlar. O günkü koşullar farklıydı. Çocuğun taleplerini de değerlendirmek lazım." dedi.



"BIGLIA'YI F.BAHÇE VE TRABZONSPOR SORDU"



Fenerbahçe ve Trabzonspor ile adı geçen Lucas Biglia hakkında konuşan Süleyman Hurma "Biglia 18 milyon euro bonservis bedeline Milan'a transfer oldu. Biglia 13 kilometre üzerinde koşuyor, onu satmak için almadım. Durmak istediği sürece kulübümüzde durur. Bir para talebim yok, alacağım büyük bir para da yok. 35 yaşında diye yazıyorlar, Türkiye'nin tartışmasız en iyi orta saha oyuncusu. Beşiktaş'ta Atiba olmadığında seviniyoruz. Burak Lille'de şampiyon oldu, Biglia'dan büyük. Oyuncu ne durumda, onu bilmek lazım. İnşallah Biglia'yı mutlu ederiz, elimizde durur. Opsiyonu kullandık. Fenerbahçe ve Trabzonspor ile konuştuk ama çok istiyoruz, verir misin diye bir şey olmadı. Trabzonspor'da da sayın başkan ile görüştük, bir dönüşleri olacaktı, olmadı. Fenerbahçe de sordu." diye konuştu.



"FABIO BORINI KALMAK İSTEDİ"



Fabio Borini hakkında da konuşan Süleyman Hurma "Gitmek istemeyen oyuncularımız da var. Borini mesela kontrat uzatmak istedi. Borini'ye de bir sürü kulüpten teklif var, 1 yıl daha kontratı var aslında, proje beni çok etkiledi dedi." ifadelerini kullandı.



"ADEMI, F.BAHÇE'YE DÖNECEK"



Fenerbahçe'den kiraladıkları Kemal Ademi hakkında bilgi veren Hurma "Ademi'yi kiralık almıştık zaten. Ademi'nin iyi oyuncu olduğunu düşünüyordum, katkı sağlar diye düşündük ama doku uymadı. İnşallah Fenerbahçe'ye döndüğünde başarılı olur." dedi.



"FATİH KURUCUK AYRILDI"



Fatih Kurucuk'un durumu hakkında bilgi veren Süleyman Hurma "Fatih Kurucuk sözleşmesini uzatmadı. Oynayabildiği kadar oynadı, Zukanovic ile Roco'dan fırsat buldukça oynadı. Son haftalarda daha fazla oynayabilirdi, Kovid'den dönemedi. Gönlümüz, 2B'den bu yana taşıdığımız oyuncuyla mukavele uzatmaktı ama beceremedik. Beceremediğimiz için saygı duymak gerekir, bizim oyuncumuz değil artık." açıklamasını yaptı.



"AMRABAT DELİYE DÖNDÜ"



Oyuncuların büyük takımdan teklif gelince durmak istemediğinden bahseden Süleyman Hurma "Amrabat deliye döndü, kadro dışı bırakmak zorunda kaldık, gitmek istiyor, büyük takımda olmak istiyor. Doğal olarak insan duygularının bir sonucu bu." ifadelerini kullandı.



