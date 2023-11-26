Süleyman Hurma: 'Bu hakemi oraya çıkanlar açıklasın!'

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maç sonrası yazılı bir açıklama yaptı.
Hurma, "Açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!" ifadelerini kullandı.
İşte Süleyman Hurma'nın açıklaması:
"Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum;
Ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!"
Hurma, "Açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!" ifadelerini kullandı.
İşte Süleyman Hurma'nın açıklaması:
"Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum;
Ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!"
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