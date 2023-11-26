Süleyman Hurma: 'Bu hakemi oraya çıkanlar açıklasın!'

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maç sonrası yazılı bir açıklama yaptı.Hurma, "Açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!" ifadelerini kullandı."Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum;Ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!"