Süleyman Hurma: "Bu hakemi oraya çıkanlar açıklasın!"

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe maçı sonrası açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süleyman Hurma: 'Bu hakemi oraya çıkanlar açıklasın!'
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26 Kasım 2023 22:03
Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maç sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Hurma, "Açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!" ifadelerini kullandı.

İşte Süleyman Hurma'nın açıklaması:

"Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum;

Ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!"



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