Süleyman Deniz Gürsoy, İran'da ikinci oldu

Genç milli tenisçiler, İran'da düzenlenen turnuvalarda önemli başarı elde etti.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ITF Grade 4 turnuvasında, Ankara TOHM ve Enka Spor Kulübü sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy, set vermeden geldiği şampiyonluk maçında ABD'li rakibine 7-6, 3-6 ve 3-6 setlerle yenilerek turnuvada ikinci oldu.



Ayrıca İran'daki J4 Kish Island turnuvasında milli tenisçiler tüm kategorilerde ikicilik elde etti.



Sonuçlar şu şekilde:



Süleyman Deniz Gürsoy - Tek erkekler ikincisi



Nisan Can - Tek kızlar ikincisi



Melisa Uğur/Dorsa Cheraghi - Çift kızlar ikincisi



Ege Altaş/Baran Sivaslı - Çift erkekler ikincisi





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