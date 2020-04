Süleyman Çakır resimli sözleri, Süleyman Çakır kimdir, ne zaman öldü

Süleyman Çakır ölüm yıl dönümü sözleri! Bir döneme damgasını vuran dizi karakterlerinden biri olan Süleyman Çakır karakterinin ölüm yıl dönümü bugün. 8 Nisan 2004 tarihli bölümde öldürülen Süleyman Çakır bugün kendi sözleriyle anılıyor. İnternette Süleyman Çakır sözleri inceleniyor. Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterinin en güzel sözleri haberimizde...+ "Kimse benden çalamaz"+ "Asla birilerinin umudunu kırma belkide sahip oldukları tek şey o'dur."+ "Hayatta edindiğim tecrübeler yediğim kazıkların toplamıdır."+ "Ölenin arkasından ağlama ki sen öldükten sonra arkandan ağlayan bırakma."+ "Dostun dostumdur düşmanın düşmanım."+ "Kaç ölüm adını değiştirir usta?"+ "Her şeyin, zamanı var; yaşamanın, sevmenin, hatta ölmenin bile.."+ "Geçmişini unutan geleceğini bulamaz "+ "Sonunu düşünen kahraman olamaz "+ "Yaşamak için yalvarmadık, ölmek için de yalvarmayız!"+ "Biz belimize silahı, silahla vurulmak için koyduk "+ "Böyle adamlar ölümden kaçmaz ölümle yaşar "+ "Sakın otuz yıl hukukun olmayan birine sakın deme "+ "Kaldığın yerden devam edemiyorsan en baştan başlarsın "+ "Ne sevdiğim için yaşayabiliyorum, Ne Vatan için ölebiliyorum "+ "Kurtlar Vadisi'nde hayat, ölümle kumar oynama sanatıdır."+ "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir."+ "Biz ormanların kralıyız aslanım ite çakala verecek canımız yok "+ "Kurtlar Vadisi'nde sadece şahlar hamleleri önceden sezer."+ "Kahpelik gizli yapılır gizli kalmaz."+ "Bir yolda gidiyoruz, bu yolda dönenlerde olacak ölenlerde."+ "Kimine göre Can Polat, kimine göre Can Alan Polat."+ "İki kişinin bildiği sır, sır değildir .."+ "Dostum olmaz, hasmım yaşamaz!"+ "Biz ormanların kralıyız aslanım."+ "Her şey yalan! Benim hayatımda tek gerçek sensin "+ "İnsana güvenme ölür, ağaca yaslanma kurur."+ "Her gün olan yenilik benim geleneklerime bir ihanet ve hakarettir."+ "Sen çiftlikte at tımar ederken biz insan tımar ediyorduk."+ "Atasını tanımayan it peşinde gezer!"+ "Hayatta hiç bir şey tesadüf değildir."+ "Beyazın kaderi kirlenmek siyahın kaderi suçlanmaktır."+ "Kurtlar Vadisi'nde zaman ölüme doğru ilerler."+ "Kurtlar Vadisi'nde bela kişinin sevdiklerinden gelir."+ "Kurtlar Vadisi'nde son ölümden önceki son çıkıştır."+ "Sen sen ol! Asla biz olma."+ "Kurtlar Vadisi'nde ölmek en büyük maceradır!"+ "Büyük güç büyük sorumluluk ister."+ "Beyazın kaderi kirlenmek siyahın kaderi suçlanmaktır."+ "Kurtlar Vadisi'nde ölüm, yaşamdan daha gerçektir."+ "Kurtlar Vadisi'nde geçmiş konuşulmaz."+ "Kurtlar Vadisi'nde özgürlük, sonu meçhul bir firardır."+ "Kurtlar Vadisi'nde gövdeden kopan başlar üzerinde ilerlenir."+ "Sen hiç mezar taşına delikanlı yazıldığını gördün mü?"+ "Sana kim dedi şeref karın doyuruyor?"+ "Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm. Ben senin için yaşamayı göze almışım.+ "Kurtlar Vadisi'nde gözden akan bir damla yaş, kimsenin susuzluğunu gidermez.+ "Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.+ "Terazinin iki tarafında kimin durduğunun önemi yoktur önemli olan kefeyi tutan demir.+ "Bizim hedefimiz belli Mafya kalmayana kadar devlet, mafya bittikten sonra Mehmet.+ "Bizim bir adımız var, ezanla kondu selayla silinir biz iki günlük adamlara isim sildirmeyiz.Süleyman Çakır (d. 1964 - ö. 8 Nisan 2004), Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakter.Küçük yaştayken cami avlusunda gözü önünde babasının vurulduğunu görmüş ve bundan sonra dünyaya hep nefretle bakmıştır. Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşi Derya Çakır'a hem de annesi Emine Çakır'a bakmıştır. Bir gün zabıta gelip yasak yerde satış yaptığı için hem onu hem de kız kardeşini hırpalamıştır. Hırpalama sırasında zabıtanın kız kardeşine vurmasından dolayı gözü dönmüş ve zabıtayı art arda bıçaklayıp öldürmüştür. Sonrasında cinayet suçundan hüküm giyip, hapse düşmüştür. Hapise düşünce annesi ve kız kardeşi açıkta kalmıştır. Bunun için ona Duran Şatıroğlu namı diğer Duran Emmi'yi bıçaklaması için teklif etmişlerdir ve o da annesi ve kız kardeşi kötü durumda olduğu için razı olmuştur. Duran Emmi abdest alırken elinde bıçakla onu öldürmeye gitmiş ancak babasının da abdest alırken öldüğü gözüne gelince yapamamıştır. Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir.Testere Necmi'nin hiyerarşisindedir. Konseyin istediği 3 mafya babasını öldürerek dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu başarısından ötürü Kurtlar Konseyi, yeni kumarhane açış iznini kendisine vermiş, ancak bu kumarhane nedeniyle önce Şevko, sonra da Tombalacı Mehmet'le takışmıştır. Tombalacı Mehmet'in kumarhaneyi taratması nedeniyle hapse girmiş, bunu fırsat bilen Konsey, yaptırdığı bütün karanlık işleri Çakır'a yıkmaya çalışmıştır. Avukat Elif Eylül'ün çabaları ve ortağı Polat'ın, Aslan Akbey tarafından aldığı desteklerle gerçekleştirdiği stratejik hamleleriyle hapisten çıkmış ve Tombalacı'yla savaşmaya devam etmiştir. Bu savaş Konsey çıkarlarına zarar vermeye başlayınca bizzat Baron Mehmet Karahanlı'nın emri ve Kılıç aracılığıyla Tombalacı Mehmet'le sulh yapan Çakır, Konsey'e ve Baron'a gösterdiği bu sadakatin ödülü olarak, sadece hasmı olarak değil, çocukluktan beri abilikten çok babalık yaptığı kızkardeşinin katili olarak gördüğü Tombalacı'yı ele geçirmiş ve onu işkence yaparak öldürmüştür. Belirli bir zaman sonra Baron tarafından İstanbul Sefiri yapılmıştır. İstanbul Sefiri olması onun düşmanlarını fazlalaştırmıştır. Çünkü erken denilecek bir sürede sefirliğe getirilmesi ve fevri olması düşmanları tarafından olumsuz karşılanmıştır.Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Can dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır. Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır. Örneğin, bazı izleyiciler Çakır karakteri diziden çıktıktan sonra diziyi seyretmeyi bırakmışlardır. Hatta, gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştur.