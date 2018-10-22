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Süleyman Atlı'dan bronz madalya!

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA
Süleyman Atlı'dan bronz madalya!
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22 Ekim 2018 19:54
Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, bronz madalya elde etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda milli güreşçi Süleyman Atlı, serbest stil 57 kilo bronz madalya maçında ABD'li Thomas Patrick Gilman ile karşılaştı.

Süleyman Atlı, çekişmeli geçen maçta ABD'li rakibini 5-4 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Serbest stil 57 kiloda ilk turda Avrupa ikincisi Rumen Andrei Dukov'u 12-1, ikinci turda Özbek Nodirjon Safarov'u 14-4 mağlup eden milli güreşçi, çeyrek finalde Kazak Nurislam Sanayev'e 11-6 yenilmişti. Repesaj mücadelesinde Amerikan Samoalı Josh Failauga'yı 10-0 teknik üstünlükle mağlup eden Süleyman Atlı, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanmıştı.

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