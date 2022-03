Süleyman Atlı: 'Üçüncü şampiyonluğu istiyorum'

Milli güreşçi Süleyman Atlı, kariyerindeki üçüncü Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.



Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 61 kiloda mindere çıkacak Süleyman Atlı, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.



Tokyo Olimpiyatları'nda da mücadele eden Atlı, 2019 ve 2021 Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazandığını hatırlattı.



Avrupa Şampiyonası öncesi son kampı Elmadağ'da yaptıklarını belirten 27 yaşındaki milli sporcu, "Bundan önce yükseklik, kondisyon kamplarımız oldu. Son haftaya girdik, çalışmalarımızı tamamladık ve dinlenmeye geçtik." dedi.



İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerinin vurgulayan Atlı, "Ben ve takım arkadaşlarım Avrupa Şampiyonası'na hazırız. İki Avrupa şampiyonluğum var. Budapeşte'ye üçüncü şampiyonluğumu almaya gidiyorum. Elimden geleni yaptım. Antrenmanlarımızı iyi bir şekilde geçirdik. Artık gidip üçüncü şampiyonluğumu almak istiyorum." diye konuştu.



Bir üst sıklete geçti



Serbest stilde daha önce 57 kiloda güreşen Süleyman Atlı, Macaristan'da 61 kiloda Türkiye'yi temsil edecek.



Sakatlığının bulunmadığını söyleyen milli güreşçi, "Şu an her şey yolunda. Bir üst sıklette, 61 kiloda ilk kez yarışacağım. Tabii ki bunun biraz heyecanı var ama dediğim gibi hazırım. İnşallah üçüncü kez Avrupa şampiyonu olacağım." ifadelerini kullandı.



Atlı, takım olarak da derece elde etmek istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Bu yıl takımımız daha genç bir jenerasyona dönmeye başladı. Aslında bu iyi bir şey. Çünkü bütün dünya kadrosunu gençleştiriyor. Önceden takımın genci bendim, şu an takımın tecrübelisi olacak seviyeye geldiğimi düşünüyorum. Takım olarak genç bir jenerasyonumuz var. Takım halinde iyi bir şekilde Avrupa Şampiyonası'nı geçireceğimize inanıyorum. Kürsü hedefimiz var. Güzel sonuçlarla ülkemize döneceğimizi düşünüyorum."



2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları 28-30 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez 61 kiloda yarışacak Süleyman Atlı, organizasyonun ikinci gününde mindere çıkacak.





