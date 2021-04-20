Süleyman Atlı ilk turda mağlup oldu

Güreşte erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı İranlı rakibine mağlup oldu

Süleyman Atlı ilk turda mağlup oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde güreşte Süleyman Atlı, son 16 turunda İranlı Reza Atrinagharchi'ye yenildi.

Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 57 kilo mücadelesinde yapılan müsabakada rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Süleyman Atlı, ikinci yarıda verdiği sayılarla farkın 3'e çıkmasına engel olamadı.

Bitime bir dakika 21 saniye kala iki sayı birden alan milli güreşçi, agresif oyun sergileyerek sayı aradı. Süleyman Atlı, savunmada kalan rakibine 3-2 mağlup oldu.

Süleyman Atlı, İranlı güreşçinin finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkacak.

Son Dakika Haberleri
Kadınlar voleybolda ABD yarı finale yükseldi
Kaykay kadınlar park disiplininde ilk şampiyon!
Tokyo'da ilk koronavirüs küme vakası görüldü
"Niyetimiz vatandaşlarımıza moral olmak"
Tokyo 2020'de pozitif koronavirüs sayısı 322'ye çıktı
Kadın basketbolunda ilk yarı finalist Sırbistan oldu
400 metre engellide dünya rekoru geldi
Guidetti: "Türk halkı bu takımla gurur duymalı"
"Teşekkürler çocuklar, tarifsiz duygular yaşadık"
Süleyman Atlı ilk turda mağlup oldu
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play