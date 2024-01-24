Süleyman Acar kimdir, Süleyman Acar kaç yaşında, nereli?

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu. AK Parti Ankara'nın ilçe belediyeleri için belirledikleri adaylar da bugün açıklandı. AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkardı. Peki, AK Parti Kızılcahamam Belediyesi Başkan adayı kim oldu? AK Parti Kızılcahamam Belediyesi Başkan adayı Süleyman Acar kimdir?



SÜLEYMAN ACAR KİMDİR?



Süleyman Acar, 30 Mart 1970 tarihinde Kızılcahamam'da doğdu. İlk ve orta okul öğrenimini Kızılcahamam'da tamamladı. Lise öğrenimine Çamlıdere İmam Hatip Lisesi'nde başladı ve Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nde devam etti, 1988 yılında mezun oldu. Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü mezunudur.



1994-1999 yılları arasında Kızılcahamam Belediyesi'ne bağlı Kızılcahamam Jeotermal A.Ş. 'de muhasebe müdürü olarak çalıştı. 1999 yılında kendi Mali Müşavirlik Bürosunu açtı. 2013 yılında Kamu Gözetim Kurumu'ndan Bağımsız Denetçilik unvanı aldı.



Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak çalışma hayatına devam etti. 2019 yılı 31 Mart yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday olarak seçimi kazandı ve Kızılcahamam Belediye Başkanı oldu.



ADAY ÇIKARILAN İLÇELER



Akyurt -



Altındağ -



Beypazarı -



Çankaya -



Çamlıdere -



Mamak -



Kahramankazan -



Keçiören -



Sincan -



Evren -



Güdül -



Kızılcahamam -



Elmadağ -



Pursaklar -



MHP'NİN DESTEKLENDİĞİ İLÇELER



AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adaylarını destekleyecek.

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