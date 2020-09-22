Sular gitti, sular saat kaçta gelecek?

Su kesintisi olunca vatandaşlar mağdur olabiliyor. Uyarıları okuyarak su kesintisi olduktan sonra bilgi alabilirsiniz. İnternetten, telefonla arayarak sular kesilti su ne zaman gelir bilgisini alabilirsiniz. Sular ne zaman gelecek sorusu gün içinde eğer sular kesilirse bir çok soru vatandaşlar sorulabiliyor. Sorular arasında sular ne zaman gelecek, su gelme saati, suların geleceği saat kaç? su ne zaman gelecek, sular yeniden akacak mı? bilgisine ulaşmak için yapılması gerekenler anlatılmıştır. Sular ne zaman gelecek bilgisi üzerine haberimizde detayları bulabilirsiniz.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|FATİH
|20.09.2020 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNDE 2 SAAT SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|ÇEŞME
|ALTINYUNUS, ILICA
|06.07.2020 saat 13:50 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Şebeke Yenileme/Döşeme
|ALTINYUNUS 3215 SOKAK VE ILICA 5131 SOKAKLARI ARASINDA YENİ SU HATTIMIZ DEVREYE ALINMIŞ OLUP ESKİ SU HATTIMIZ İPTAL EDİLMİŞTİR. MEVCUT YENİ HATTA GEÇİŞ İÇİN İZSU SAYAÇ YERİ DÜZENLEME ESASLARINA UYGUN OLARAK YAPILMIŞ SAYAÇ YERLERİNİN (232 2937221) ÇEŞME TEKNİK İRTİBAT NUMARAMIZA YADA 185 İHBAR HATTINA BİLDİRİLMESİNE MÜTABIKEN YENİ HATTA BAĞLANTILAR EKİPLERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLİCEKTİR.
|DİKİLİ
|GAZİPAŞA
|22.09.2020 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|75. yıl caddesinde meydana gelen ana boru arızasından dolayı seçkinler sitesi bölgesinde 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.
|KARŞIYAKA
|ZÜBEYDE HANIM
|22.09.2020 saat 01:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|7447/13 SOKAK NO: 40 ÖNÜ ARIZA NEDENİ İLE 7449 SOKAK NO: 9 ÖNÜ HAT VANASI KAPATILDI. . . BU KESİNTİDEN SADECE TOKİ EVLERİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR. . .
|KİRAZ
|KARABURÇ
|23.07.2020 saat 09:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|KARABURÇ MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇME SUYU KUYULARININ VERİMİNİN AZALMASI VE ÖNGÖRÜLEMEYEN AŞIRI TÜKETİM DOLAYISIYLA SU DAĞITIM SİSTEMİNDE DENGESİZLİKLER OLUŞMAKTADIR. BU NEDENLE MAHALLENİN BAZI BÖLGELERİNDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA BÖLGESEL SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.