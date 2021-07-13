Şükrü Hanedar: 'Seyircimizi çok özledik'

Galatasaray Futbol Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar, fikstür çekiminin sonrasında konuştu.



Yeni sezon dileklerini ileten Hanedar, "Türk sporuna hayırlı ve uğurlu olsun. Seyircimizi çok özledik. İnşallah sağlıklı, sakatlıksız ve pandeminin olmadığı bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.



Seyircilerin geri dönmesinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden idareci, "Herkes seyircili maçları özledi, Avrupa Şampiyonası'nda da gördük. İnşallah 2. haftadan itibaren seyircimizle kavuşuruz" dedi.



