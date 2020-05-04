Sükan kahraman kimdir, neden öldü

Film ve dizilerde de rol alan usta tiyatro oyuncusu Sükan Kahraman hayatını kaybetti.

04 Mayıs 2020 13:18
Sükan kahraman kimdir, neden öldü
Birçok film ve tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu Sükan Kahraman vefat etti. Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

"UNUTULMAZ BİR ANI YAŞADIK"

Kahraman'la bir anısını da paylaşan Akay, "Film ve dizilerden de tanıdığınız, 'İstanbul Şehir Tiyatroları'nın usta oyuncusu Sükan Kahraman'ı kaybettik. Sükan abi, 15 sene önce Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki konserime gelmişti ve konser sonrası Kırklareli'ne gitmiştik. Ancak dönüşte bastıran kar yüzünden unutamayacağımız bir anı yaşadık.
SÜKAN KAHRAMAN KİMDİR?

Türkan Şoray, Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Aliye Rona, Renan Fosforoğlu ve Muazzez Arçay gibi isimlerle Yeşilçam'da kamera karşısına geçen ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yapan Sükan Kahraman, Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü'nün unutulmaz dizisi 'Kuruntu Ailesi'nde de rol almıştı. Türkan Şoray'ın 1978 yapımı 'On Kadın' isimli filmi başta olmak üzere, bazı film ve dizilerde de seyirci ile buluşmuştu.

Kamuran Akkor ve Yıldırım Önal'ın 1974 yapımı 'Düşmanlarım Çatlasın' isimli filminde de rol alan Sükan Kahraman, TRT'nin birçok 'Radyo Tiyatrosu' yapımında da rol aldı. Damdaki Kemancı ve Keşanlı Ali Destanı başta olmak üzere, çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Kahraman, ayrıca 'Kenter Tiyatrosu' başta olmak üzere, çok sayıda özel tiyatroda ünlü oyuncularla aynı sahneyi paylaştı. Sükan Kahraman, 2001 yılında ise Fırat Tanış, İsmail İncekara ve Yurdaer Okur'la beraber, 'Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' olarak aday gösterilmişti. (Vatan)

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