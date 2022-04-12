Sude Fidan, su altından rekorla çıkmak istiyor

Su altında iki Türkiye rekoru bulunan 17 yaşındaki Sude Fidan, Dünya Şampiyonası'nda da su altından rekorla çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Fidan, geçen yıl Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca düzenlenen Serbest Dalış Havuz Bireysel Federasyon Şampiyonası'nda gençler kategorisinde statik apnea yarışında nefesini 5 dakika 9.66 saniye tutarak, dinamik apne çift palet yarışmasında da 129,8 metre mesafe katederek Türkiye rekoru kırdı.



Genç sporcu, bu yıl yapılacak Türkiye ve dünya şampiyonaları için Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda haftanın 6 günü antrenman yapıyor.



Fidan, rekorlarını uluslararası şampiyonalarda da sürdürüp, ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istiyor.



Sude Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haziranda Sırbistan'da yapılacak Serbest Dalış Dünya Şampiyonası için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.



Zaman zaman farklı yarışmalara da katıldığını belirten Fidan, "Bulgaristan'da düzenlenen Sofya Kupası benim için çok güzel geçti. Nefes tutmada 5.2 saniye ile birincilik kazandım. Mono palette de 140 metre ile ikincilik kazandım. Aldığım derecelerin sonunda yapılan puanlama ile kadınlar genel kupasını aldım." dedi.



- "Belki dünya rekoru da gelebilir"



Mayıs ayından düzenlenecek Türkiye şampiyonasının kendisi için önemli olduğunu ifade eden Fidan, şöyle devam etti:



"Günde 2 saat havuzda çalışmalarımı yoğun bir şekilde sürdürüyorum. Okulla birlikte zor oluyor ama mücadele etmeyi seviyorum. Türkiye şampiyonasında derece elde edip ülkemizi dünya şampiyonasında temsil etme hedefim var. O yüzden verdiğimiz mücadeleye değeceğini düşünüyorum. Daha önce yaşımdan dolayı katılamamıştım ama bu yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'nda bizim için yeni kategori açılacak ve bu kategoride dünya şampiyonluğu hedefliyorum. Çalışmalarımın sonucuna bağlı olarak belki dünya rekoru da gelebilir."



Antrenör Sertan Aydın da Sude'nin Bulgaristan'da yapılan Sofya Kupası'ndan güzel derecelerle döndüğünü dile getirdi.



Sporcusundan daha güzel dereceler beklediğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:



"Önümüzde Türkiye şampiyonası var. Sude'den yeni rekorlar bekliyoruz. Türkiye şampiyonasında gençlerde ve büyüklerde milli takım seçmesi gerçekleştirilecek. Bu sene yapılacak Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda ilk defa junior kategorisi açıldı. Bunun için ayrı bir takım oluşturulacak. Sude de bu kategoride milli takım seçmelerine katılacak. Milli takıma seçileceğine inanıyorum. Sude'nin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı en yükseğe taşımasını bekliyoruz."









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