Sude Burcu kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Sude Burcu nerelidir, ne iş yapmaktadır?

Survivor Sude Burcu hakkında tüm bilgiler burada! Survivor 2019 tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki Survivor yarışmacılarından Sude Burcu'nun
kim olduğu,
kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Hakan Kanık'ın yaşı kaç?
Sude Burcu, Survivor 2019'da Türkiye takımında yarışıyor. Peki Sude Burcu'nun mesleği nedir? Survivor 2019 yarışmacısı hakkında tüm detayları haberimizde sizler için derledik.SURVIVOR SUDE BURCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.
SURVİVOR 2019 TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?
Hakan Kanık
Sude Burcu
Yusuf Karakaya
Seda Ocak
Bora Edin
Ecem Onaran
Hikmet Tuğsuz
Kader Karakaya
Atakan Işıktutan
Melisa Emirbayer
Büşra Yalçın
Okay Köksal SURVIVOR 2019 NEREDE ÇEKİLİYOR?
Nefes kesen görüntülere sahne olacak Survivor 2019, Dominik Cumhuriyeti ve adalarında çekilecek. Dominik Cumhuriyeti'nin muhteşem doğası görsel bir şölen sunarken, zorlu koşulları Survivor 2019'da heyecanı daha da artıracak. SURVIVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLADI?
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak.
Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Survivor'ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye – Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de. Bence kaçırmayın" ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi.