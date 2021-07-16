Sudanlı judocu, İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için Tokyo 2020'den çekildi

Sudanlı judocu Muhammed Abdurrasul, İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekildi

Sudanlı judocu, İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için Tokyo 2020'den çekildi
Sudanlı judocu Muhammed Abdurrasul, İsrailli rakibi Tohar Butbul'la karşılaşmamak için Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildi.

The Times of Israel sitesinin Olimpiyat Oyunları'ndaki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Abdurrasul, Cezayirli judocu Fethi Nurin'in ardından İsrailli rakibiyle mücadele etmemek için 2020 Olimpiyat Oyunlarından ayrılan ikinci sporcu oldu.

Uluslararası Judo Federasyonu, olimpiyatlardan çekilen Cezayirli judocu Nurin'in lisansını askıya almıştı.

Nurin, 22 Temmuz'da Cezayir basınına yaptığı açıklamada, Filistin davasına verdiği siyasi desteğin bir İsrailli ile rekabet etmesini imkansız hale getirdiğini söylemiş ve "Olimpiyatlara ulaşmak için çok çalıştık. Ancak Filistin davası tüm bunlardan daha büyük." ifadesini kullanmıştı.

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