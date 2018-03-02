Şubat ayında en fazla maç giriş ücreti arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), bu yılın şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 18,80 ile maç giriş ücreti olduğunu duyurdu.İTO tarafından, Şubat 2018 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.Buna göre, geçen ay perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 95'inde artarken, 46'sında azaldı, 101'inde ise değişmedi.Bu dönemde, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan maç giriş ücreti yüzde 18,80 arttı. Maç giriş ücreti bu oranla, şubat ayında fiyatı en fazla artan ürün olurken, maç giriş ücretini yüzde 16,69 ile balık, yüzde 14,89 ile ilaç, yüzde 12,24 ile çocuk mamaları ve yüzde 10,75 ile de mandalina izledi.Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan domatesin fiyatı bu yılın şubat ayında yüzde 15,27 geriledi. Böylece domates, şubatta fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Aynı dönemde fiyatında azalış görülen diğer harcama kalemleri ise yüzde 11,43 ile kadın giyimi grubunda yer alan bluz, yüzde 11,15 ile elbise ve yüzde 10,38 ile de etek şeklinde sıralandı.Şubat ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%) Balık 16,69 Mandalina 10,75 Muz 9,96 Limon 5,31 Karnabahar 5,08 Kıvırcık Salata -7,08 Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Sivri Biber 7,36 Salatalık 5,82 Domates -15,27 İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler Maç Giriş Ücreti 18,80 İlaç 14,89 Çocuk Mamaları 12,24 Tuvalet Sabunu 8,74 Süt 7,92 Tiyatro Bilet Ücreti 6,45 Kolalar 6,22 Temizleme Tozu 5,68 Salam 5,27 Kadın Bluz -11,43 Kadın Elbise -11,15 Kadın Etek -10,38 Kadın Pardesü -8,23 Kadın Etek-Ceket Takımı -6,38.