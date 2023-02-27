Haber Tarihi: 27 Şubat 2023 12:54 - Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023 12:54

Şubat ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2023 KYK şubat ayı yurt ücreti iadesi nasıl alınır?

KYK yurt ücreti ödemeleri için öğrencilerin beklediği açıklama Kasapoğlu'ndan geldi. Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedelerin üniversite yurtlarına yerleştirilmesi ve yükseköğrenim bahar döneminin online olmasıyla KYK yurtlarından çıkan öğrenciler yurt ücretleri için yapılacak duyuruya odaklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt ücreti ödenecek mi? sorusunun yanıtına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaparak, yurtta kalmayan öğrencilerin ödeme yapmayacağını belirtti. Açıklama sonrası bu ayki ödemeleri yapan öğrenciler ise şubat ayı ücretlerinin iade edilip edilmeyeceğine yoğunlaştı. Peki, 2023 şubat ayı KYK yurt ücreti geri verilecek mi? Para iadesi yapılacak mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

Şubat ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2023 KYK şubat ayı yurt ücreti iadesi nasıl alınır?
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Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirildi. Deprem felaketinin ardından üniversitelerin online olunmasına da karar verildi. Bu noktada yurtlarından ayrılan öğrencilerin gözleri KYK yurt ücretleri ödenecek mi? sorusuna çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt paralarının ödenmesine ilişkin son dakika açıklamada bulundu. İşte KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi, paralar iade edilecek mi? sorusunun yanıtı haberimizin devamında...

Şubat ayı yurt ücreti geri ödenecek mi?
Yapılan açıklama sonrası KYK yurtlarından ayrılan öğrenciler de ücretlerin iade edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı.
KYK yurt ücretlerinin iade edileceği yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK yurt ücretlerinde son karar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayı ve bahar yarı yılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır." ifadelerini kullandı.

KYK yurt ücretlerinin iade edileceği yönünde ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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