Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 kira zammı ne kadar, kaç TL?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kira artış oranı rakamları bekleniyor. 2023 Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte TÜFE oranları da belli olacak. Son dönemde hızla yükselen kiralara yönelik kira artış oranı sabit tutulma kararı alınmıştı. Sabit kira artış oranı devam ediyor mu, son gün ne zaman? Ocak enflasyon rakamlarına göre Şubat ayında kira artış oranı ne kadar olacak? Gözler 2023 TÜFE'de.11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.2023 Temmuz ayına kadar ev sahipleri, bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde zam yapabilecek.Örneğin mevcut kirası 2.000 TL olan bir evin kira artış oranı %25 olduğunda en fazla 500 TL zam yapılabilecek.Bu durumda evin kirası 2.500 TL'ye yükselmiş olacak.Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini 3 Ocak 2023 Salı günü açıkladı. TÜİK'in açıklamasına göre Aralık'ta tüketici fiyat artışı aylık bazda yüzde 1,18 ve yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.Ocak enflasyon rakamları ise henüz açıklanmadı. Ocak enflasyon rakamları 3 Şubat 2023 Cuma günü açıklanacak.Türkiye İstatistik Kurumu her ayın başında bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Bu nedenle şubat ayı enflasyonunun 3 Mart tarihinde saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. Şubat ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için ikinci veri olacak.Reuters'ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Şubat ayı için yıllık enflasyon tahminleri %54 ila %56.8 arasında değişiyor. Aylık enflasyonda tahminler %2.3 ila %4.2 bandında yer alırken ekonomistler gıda fiyatlarının yanı sıra sağlık, iletişim, eğitim ve lokanta-otel kalemlerinde artış öngörüyor.Ankette yılsonu tahminlerinin medyanı %45 olarak gerçekleşirken tahminler ise %34 ve %51.7 aralığında seyrediyor. Ocak ayında deprem öncesi yapılan ankette yılsonu tahminlerin medyanı %41 seviyesindeydi.TÜFE, 2021 yılının sonundaki kur krizinin ardından Ekim ayında 24 yılın zirvesi olan 85.51% seviyesine yükseldikten sonra Kasım ayında yıllık bazda düşüş göstermişti. Aralık'ta baz etkisiyle %64.27 seviyesine sert gerileyen yıllık enflasyon Ocak ayında %57.7'ye geriledi.Yılın ilk çeyreğinde TL'deki yatay seyir ve küresel enerji fiyatlarındaki artışın yavaşlaması ve baz etkisinin katkısıyla yıllık enflasyonda düşüşün süreceği öngörülüyor fakat depremin etkisi gözlenmeye devam edilecek.Piyasa katılımcıları gelecek 12 ay için enflasyonun yüzde 30,75 olacağını tahmin etti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bir önceki piyasa katılımcıları anketinde bu beklenti yüzde 30,44 olarak belirlenmişti.Yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinde ise yukarı yönlü bir revizyon gerçekleşti. Buna göre piyasa katılımcıları bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 32,46 olarak açıklarken, Şubat ayı anketinde bu beklenti yüzde 35,76 oldu.Şubat ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE 2023 Şubat ayı enflasyon beklenti oranı yüzde kaç oldu?24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi de yüzde 17,18'den yüzde 18,11 seviyesine çıktı.