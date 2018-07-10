Subasic'in formasının altında giydiği tişörtün anlamı

Monaco ve Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Daniel Subasic, formasının altına giydiği tişörtten dolayı şimdiden FIFA tarafından uyarıldı. Bu tişörtünde eski takım arkadaşı Hrvoje Custic'in fotoğrafı bulunuyor. Subasic ve Custic, Hırvatistan Birnci Ligi takımı Zadar'da oynarken takım en yakın arkadaşlardı.Beraber çıktıkları bir maçta, oyunun ilk dakikalarında, Subasic, Custic'e doğru havadan uzun bir top gönderdi. Topu oyunda tutmak için kovalayan Custic, aynı zamanda bir rakip oyuncuya karşı mücadele içindeydi ve bir anda dengesini kaybetti. Savunmanın Custic'e yaptığı müdahale, yeşil sahalarda sıkça rastladığımız zararsız bir hareket olsa da Custic bu müdahale sonrası çok dengesiz düştü ve sahanın 3 metre dışındaki beton duvara kafa üstü çarptı.Sahadaki doktorlar hemen bu çarpışının tehlikesini fark edip, Custic'i en yakın hastaneye götürdüler ve acil ameliyata sokuldu. Custic ameliyatı sonrasında 5 gün komada yattı ama kafasının kaptığı bir enfeksiyon hızlı ve tedavi edilemez bir şekilde vücut ısısının artmasına sebep oldu.Çaresiz olan doktorlar bu durum hakkında hiçbir şey yapamadı ve Custic'in durumu iyice kötüleşmeye başladı. Geçirdiği çarpışmadan 6 gün sonra beyni iflas etti.33 yaşındaki Hırvatistan Milli Takımı kalecisi Subasic bu olanlar hakkında, "Bu olanlardan sonra, kendime o topu neden oraya attım diye sordum. Maçtan sonra kafamı dağıtmam gerekiyordu. Amerika'ya gittim ama Jetlag'den dolayı uyuyamadım. Her uyuyamadığımda, olanlar hakkında düşündüm, kendime topu oraya attığım için kızdım, ortaya oynasaydım bunların hiçbiri olmazdı. Kader çok acımasız davrandı." şeklinde konuştu