Subasic: "Karımı maçlara getirmiyorum"

"KARIMIN MAÇLARA GELMESİ YASAK"

Hırvatistan Milli Takımı ve Monaco'nun kalecisini koruyan başarılı kaleci, 2018 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmesinde ülkesinin, Danimarka Milli Takımı'nı penaltılarla yendiği maçı değerlendirdi.Subasic penaltılar hakkında yaptığı açıklamalarda, "Penaltılar, piyango gibidir çok şansa bağlı. Bazen şanslısınızdır bazen de şanssız, biz de bu kez şanslı olan taraftık. Böyle kritik durumlarda hep tecrübelerimden faydalanmaya çalışırım. Bana kalsa her zaman maçları penaltılara kalmadan kazanmayı tercih ederim. Şimdi sıra bir sonraki turda, ev sahibi Rusya ile Sochi'de karşılaşacağız. Önemli olan ülkemize geri dönmememiz." ifadelerinde bulundu.Karısı hakkında da ilginç bir açıklama yapan Subasic, "Karımın maçlarımı izlemeye gelmesine izin vermiyorum. Bir kere stadyuma geldi ve o maçı kaybettik, o günden beri ona maçlarda evde oturmasını söylüyorum." şeklinde konuştu.