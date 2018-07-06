''Subasic gecenin kahramanıydı''

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, kaleci Subasic'i gecenin kahramanı olarak gösterdi.

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Danimarka'yı eledikleri maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Zlatko Dalic, kaleci Subasic'i gecenin kahramanı olarak değerlendirirken mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Zlatko Dalic'in maç sonunda yaptığı açıklamalar...

''Danijel Subasic bu gecenin kahramanı. 3 penaltı kurtardı. Bu her zaman görebildiğimiz bir şey değil.''

''Mental olarak sahada çok iyiydik. Kontrollü oynadık. Çabamızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum.''

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12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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