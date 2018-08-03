Suat Serdar: 'Kalbim Türkiye ve Almanya için atıyor'

Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'de forma giyen Türk asıllı futbolcu, milli takım tercihini henüz yapmadığını söyledi.Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere açıklamada bulunan Suat Sardar, kendisinin Alman Milli Takımı için mi yoksa Türk Milli Takımı için mi onayacağına henüz karar vermediğini belirtti.Almanya'nın 15 yaş altı milli takımından, ümit milli takımına kadar tüm yaş kategorilerinde forma giyen Serdar, "Almanya için de Türkiye için de oynamak bir hayaldir. Göğsümde kesinlikle iki yürek çarpıyor." ifadelerini kullandı.Almanya Ümit Milli Takımı'ndaki ilk yılı olduğunu ve Schalke 04 takımındaki kariyerine odaklandığını anlatan Serdar, A milli takım tercihi konusu gündeme geldiğinde, ailesi ve danışmanıyla birlikte en doğur kararı vereceğine inandığını vurguladı.Alman ekibi ile bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Suat Serdar, geride kalan sezonun başında 10,5 milyon avro bonservis bedeliyle Mainz 05'ten Schalke 04'e transfer olmuştu.