Suat Serdar'ın yeni adresi Hertha Berlin!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Suat Serdar'ın yeni takımı belli oldu.



Schalke 04'ün küme düşmesinin ardından takımdan ayrılacağı kesinleşen 24 yaşındaki oyuncu, Hertha Berlin ile anlaştı.



Schalke, sağlık kontrollerinin ardından oyuncunun transferinin resmen tamamlanacağını belirtti.



Hertha Berlin'in transfer için bonuslarla birlikte 10 milyon euro'yu ödemeyi de kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.



Türk asıllı Alman milli oyuncu, 2018'de Schalke'ye 11 milyon euro bonservis bedeliyle Mainz'dan geldi ve 3 yılda 83 maça çıkarken 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.



