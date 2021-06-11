Suat Serdar'ın yeni adresi Hertha Berlin!

Türk takımlarının transfer gündeminde yer alan Suat Serdar'ın yeni adresi belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Suat Serdar'ın yeni adresi Hertha Berlin!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Haziran 2021 17:44
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Suat Serdar'ın yeni takımı belli oldu.

Schalke 04'ün küme düşmesinin ardından takımdan ayrılacağı kesinleşen 24 yaşındaki oyuncu, Hertha Berlin ile anlaştı.

Schalke, sağlık kontrollerinin ardından oyuncunun transferinin resmen tamamlanacağını belirtti.

Hertha Berlin'in transfer için bonuslarla birlikte 10 milyon euro'yu ödemeyi de kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

Türk asıllı Alman milli oyuncu, 2018'de Schalke'ye 11 milyon euro bonservis bedeliyle Mainz'dan geldi ve 3 yılda 83 maça çıkarken 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.