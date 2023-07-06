Suat Serdar Fenerbahçe'ye doğru!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, Hertha Berlin forması giyen orta saha oyuncusu Suat Serdar ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Suat Serdar Fenerbahçe'ye doğru!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2023 09:59
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Orta sahaya yerli bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Hertha Berlin forması giyen Suat Serdar'la görüştüğü ve her konuda anlaştığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin şimdi Alman ekibiyle irtibata geçtiği ve 2 milyon euro bonservis önerdiği de gelen bilgiler arasında. Hertha ile anlaşma sağlandığı an Suat Serdar da kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı atacak.

Suat Serdar geçtiğimiz yıl Alman ekibiyle 33 maçta 4 gol 2 asist kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery