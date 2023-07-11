Merkez orta saha bölgesi için Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar'ı gündemine alan Beşiktaş'a olumsuz yanıt geldi.
TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMİYOR
26 yaşındaki futbolcunun kulübü Hertha Berlin'e oyuncunun şartlarını soran Beşiktaş cevap beklerken Suat Serdar ile de görüştü.
Ancak tecrübeli oyuncu, kendisine Bundesliga'dan iki teklif geldiğini ve Türkiye'de forma giymek istemediğini Beşiktaş'a iletti.
33 MAÇTA FORMA GİYDİ
Hertha Berlin formasıyla bu sezon 33 resmi maça çıkan Suat Serdar bu karşılaşmalarda 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
SUAT SERDAR KİMDİR
Hertha Berlin takımında forma giyen Suat Serdar, 11 Nisan 1997 tarihinde dünyaya geldi. 184 cm boyunda ve 75 kilo olan Suat Serdar, sağ ayağını kullanmaktadır ve 8 numara pozisyonunda oynamaktadır.
TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMİYOR
26 yaşındaki futbolcunun kulübü Hertha Berlin'e oyuncunun şartlarını soran Beşiktaş cevap beklerken Suat Serdar ile de görüştü.
Ancak tecrübeli oyuncu, kendisine Bundesliga'dan iki teklif geldiğini ve Türkiye'de forma giymek istemediğini Beşiktaş'a iletti.
33 MAÇTA FORMA GİYDİ
Hertha Berlin formasıyla bu sezon 33 resmi maça çıkan Suat Serdar bu karşılaşmalarda 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
SUAT SERDAR KİMDİR
Hertha Berlin takımında forma giyen Suat Serdar, 11 Nisan 1997 tarihinde dünyaya geldi. 184 cm boyunda ve 75 kilo olan Suat Serdar, sağ ayağını kullanmaktadır ve 8 numara pozisyonunda oynamaktadır.