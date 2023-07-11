Suat Serdar'dan kötü haber geldi

Gelecek sezon için orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a, Suat Serdar'dan kötü haber geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Suat Serdar'dan kötü haber geldi
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11 Temmuz 2023 12:55
Merkez orta saha bölgesi için Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar'ı gündemine alan Beşiktaş'a olumsuz yanıt geldi.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMİYOR

26 yaşındaki futbolcunun kulübü Hertha Berlin'e oyuncunun şartlarını soran Beşiktaş cevap beklerken Suat Serdar ile de görüştü.

Ancak tecrübeli oyuncu, kendisine Bundesliga'dan iki teklif geldiğini ve Türkiye'de forma giymek istemediğini Beşiktaş'a iletti.

33 MAÇTA FORMA GİYDİ

Hertha Berlin formasıyla bu sezon 33 resmi maça çıkan Suat Serdar bu karşılaşmalarda 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

SUAT SERDAR KİMDİR

Hertha Berlin takımında forma giyen Suat Serdar, 11 Nisan 1997 tarihinde dünyaya geldi. 184 cm boyunda ve 75 kilo olan Suat Serdar, sağ ayağını kullanmaktadır ve 8 numara pozisyonunda oynamaktadır.

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