Merkez orta saha bölgesi için Türk asıllı Alman futbolcugündemine alanolumsuz yanıt geldi.26 yaşındaki futbolcunun kulübü Hertha Berlin'e oyuncunun şartlarını sorancevap beklerkenile de görüştü.Ancak tecrübeli oyuncu, kendisine Bundesliga'dan iki teklif geldiğini ve Türkiye'de forma giymek istemediğiniiletti.Hertha Berlin formasıyla bu sezon 33 resmi maça çıkanbu karşılaşmalarda 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.Hertha Berlin takımında forma giyen, 11 Nisan 1997 tarihinde dünyaya geldi. 184 cm boyunda ve 75 kilo olan, sağ ayağını kullanmaktadır ve 8 numara pozisyonunda oynamaktadır.