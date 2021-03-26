Suat Kaya Tuzlaspor'un teknik direktörü oldu

Tuzlaspor, teknik direktörlük görevine Suat Kaya'nın getirildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Suat Kaya Tuzlaspor'un teknik direktörü oldu
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26 Mart 2021 02:59
TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile sözleşme imzalandı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Tuzlaspor'umuza hoş geldin Suat Kaya." denildi.

Suat Kaya'nın, sportif direktör Ali Kanıçok'un katıldığı törende sözleşme imzaladığı belirtilerek, "Suat Kaya'ya 'Hoş geldin' diyor, teknik direktörlük görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Tuzlaspor, 27. haftası geride kalan ligde 41 puanla 9. sırada yer alıyor.



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