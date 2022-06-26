Suat Kaya: "Okan Hoca, başarılı olacaktır"

Teknik direktör Suat Kaya, Galatasaray'ın başına geçen eski takım arkadaşı Okan Buruk için değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Suat Kaya: 'Okan Hoca, başarılı olacaktır'
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26 Haziran 2022 12:42
Galatasaray'ın 2000 yılındaki tarihi UEFA Kupası ve ardından Süper Kupa zaferlerinin kahramanlarından Suat Kaya, takım arkadaşı Okan Buruk'a övgüler yağdırdı.

Sözcü'ye konuşan Kaya, "Okan Buruk, Galatasaray'da yüzde yüz başarılı olur. Arkasında çok iyi ve her şeyi göze almış bir yönetim var. Başlar başlamaz isteklerini yerine getiriyorlar. Gereken desteği verdikleri sürece başarılı olur" şeklinde konuştu.



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