Suat Kaya: 'Okan Hoca, başarılı olacaktır'

Galatasaray'ın 2000 yılındaki tarihi UEFA Kupası ve ardından Süper Kupa zaferlerinin kahramanlarından Suat Kaya, takım arkadaşı Okan Buruk'a övgüler yağdırdı.
Sözcü'ye konuşan Kaya, "Okan Buruk, Galatasaray'da yüzde yüz başarılı olur. Arkasında çok iyi ve her şeyi göze almış bir yönetim var. Başlar başlamaz isteklerini yerine getiriyorlar. Gereken desteği verdikleri sürece başarılı olur" şeklinde konuştu.
Sözcü'ye konuşan Kaya, "Okan Buruk, Galatasaray'da yüzde yüz başarılı olur. Arkasında çok iyi ve her şeyi göze almış bir yönetim var. Başlar başlamaz isteklerini yerine getiriyorlar. Gereken desteği verdikleri sürece başarılı olur" şeklinde konuştu.
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