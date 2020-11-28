Suat Çelen: 'Dünya, Türk cimnastiğini konuşuyor'

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Dünya ve Avrupa, Türk cimnastiğini, Türk cimnastiğinin gelişimini konuşuyor." dedi.



Suat Çelen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar'dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın, üç çember + iki labut aletinde 31.150 puanla şampiyon olmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Ritmik cimnastik gibi finale kalmanın "hayal" gibi görüldüğü bir branşta altın madalya alarak çok umutlandıklarını ifade eden Çelen, "Çok mutluyuz, ritmik cimnastikçilerimiz bugün Ukrayna'da Avrupa şampiyonu oldu. Kızlarımıza inancımız tamdı. Emeği geçen antrenörlerimize, teknik kadromuza özellikle de sporcularımızın ailelerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Bulgaristan'da 2021 yılının haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyat kotası mücadelesini "daha güçlü şekilde" vereceklerini dile getiren Çelen, "Burada olimpiyat kotasını Dünya Şampiyonası'nda almayı başaran ülkeleri geride bırakmak bizleri çok mutlu etti. İsrail, Azerbaycan, Ukrayna olimpiyatlara kota aldı ve biz bu ülkeleri geride bıraktık. Dünya ve Avrupa Türk cimnastiğini, Türk cimnastiğinin gelişimini konuşuyor." ifadelerini kullandı.



- "Güzel sonuçlar alıyoruz"



Suat Çelen, elde edilen başarılarla federasyon bünyesinde yer alan branşların çeşitliliğini Türkiye'ye göstermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Artistik cimnastik ve aerobik cimnastikte gelen başarıların ardından ritmik cimnastik ve trampolin cimnastikte de güzel sonuçlar alındığını ifade eden Çelen, "Federasyon çatımıza en son eklenmiş parkur branşı da dahil Türk cimnastiğinin hedefi bütün müsabık branşlarda, katıldığımız her şampiyonada madalyalar kazanmaktır." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun arayarak tebrik ettiğini belirten Çelen, "Kendilerine minnettarız. 'Bu çocuklar bugünlerimiz, yarınlarımız' dediler. Biz çok mutlu olduk, destek ve inançlarından dolayı bize güvenen herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Başarının cimnastik ailesine ait olduğuna vurgu yapan Çelen, sözlerini şöyle tamamladı:



"Son sekiz yılda 1000 lisanslı sporcudan, 100.000 lisanslı sporcuya ulaşmamızın ve tabana yayılmamızın gelecekte ne kadar büyük başarılar getireceğinin sinyallerini tüm dünyaya vermeye başladık. Bu başarı cimnastik ailesi olarak hepimizin. Yönetim kurulumuz, teknokratlarımız, hepimiz inanarak başardık. İnşallah Türk cimnastiği çok daha iyi yerlere gelecek."



