Suat Çakır: 'Kimse endişe etmesin'

Yılport Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Suat Çakır, "Temasta olduğumuz ve görüştüğümüz isimler var. En kısa zamanda bazı isimlerle anlaşma sağlayacağımızı düşünüyorum. Başkanımız, scout ekibimiz, transfer komitemiz ve hocamız büyük bir özveri ile transfer çalışmalarını yürütüyoruz. Acele edip hata yapmak istemiyoruz. O nedenle dikkatli davranıyoruz" dedi.



"GENİŞ BİR KADROYA SAHİBİZ"



Geniş bir kadroları olduğunu ifade eden Çakır, "Geride bıraktığımız sezonun şampiyonuyuz. Elbette ki kadromuzdaki oyuncuları isteyen takımlar olacaktır. Basında bazı haberler çıkıyor ama şu an için kulübümüze oyuncularımızla alakalı gelen resmi bir teklif yok. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu, takımda kalacak ya da gidecek isimlerle alakalı Başkanımız Yüksel Yıldırım'a bir rapor sundu. Bu isimlerle alakalı karar da önümüzdeki günlerde verilecektir" diye konuştu.



"BAŞKANIMIZLA SÜREKLİ KONUŞUYORUZ"



Yönetim olarak sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayan icra Kurulu Üyesi Suat Çakır, "Transfer çalışmaları ile alakalı olarak bir grup oluşturduk. Bu grup üzerinden her gün Başkanımız Yüksel Yıldırım ile yazılı olarak görüşüyoruz. Ayrıca iki günde bir de telefonla görüşüyoruz. Yani sürekli irtibat halindeyiz. Takımımıza en faydalı olabilecek isimleri kazandırabilmek için hep birlikte yoğun mesai harcıyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyorum" dedi.



"TARAFTARIMIZ BİZE İNANSIN"



Taraftarlara da seslenen Suat Çakır, "Taraftarlarımız bizlere inansın, güvensin. Başkanımız, scout ekibimiz, transfer komitemiz ve hocamızla birlikte gerçekten çok çalışıyoruz. Amacımız herkesin beğeneceği bir kadro oluşturmak. Onları heyecanlandıracak, takımımızı hedefe taşıyacak, Samsunspor formasını başarı ile taşıyacak isimleri kadromuza katacağımızdan şüpheleri olmasın. Resmi transfer sezonu henüz başlamadı. Biraz daha sabır" diye konuştu.



"YOĞUN MESAİ HARCIYORUZ"



Kimsenin endişelenmemesi isteyen Kırmızı-Beyazlıların İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, "Transfer için önümüzde yeteri kadar zaman var. Başkanımız ile birlikte yönetim kurulu olarak Samsunspor'u hak ettiği yerlere taşıyabilmek için gerçekten çok yoğun mesai harcıyoruz. Herkes rahat olsun. İhtiyacımız olan isimleri kadromuza kazandıracağız. Kampa kadar ilgilendiğimiz isimlerin bazılarına imza attıracağız. Atatürklü armaya yakışan oyuncuları kadromuza katacağız" ifadelerini kullandı. (HEDEF HALK)





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