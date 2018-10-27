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Suarez'den El Clasico yorumu; "Ronaldo yok ama..."

Barcelona'nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez, bu hafta oynanacak El Clasico öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Suarez'den El Clasico yorumu; 'Ronaldo yok ama...'
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27 Ekim 2018 01:07
Barcelona'nın Uruguaylı yıldızı Luis  Suarez, İspanya basınına El Clasico öncesinde açıklamalarda bulundu.

EKSTRA MOTİVE OLACAKLAR

Real Madrid'in ekstra motivasyonla sahaya çıkacağını vurgulayan Suarez, "Real Madrid'in yeni bir teknik adamı var. Bu, oyuncular için ekstra motivasyon olacaktır. Çok dikkatli olmalıyız çünkü güçlü oyunlara sahipler. Ancak her rakipte olduğu gibi Real Madrid'in de zayıf yönleri var ve bunları kullanmalıyız" şeklinde konuştu.

RONALDO YORUMU

Uzun süre sonra Ronaldo'nun El Clasico'da sahada olmamasına değinen Luis Suarez, "Hepimiz, Cristiano Ronaldo'nun kim olduğunu biliyoruz ama takım, her oyuncudan daha önemlidir. Real Madrid'de maçın skorunu değiştirebilecek oyuncular halen var" dedi.

 

 

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