Suarez'den El Clasico yorumu; 'Ronaldo yok ama...'

Uruguaylı yıldızı, İspanya basınına El Clasico öncesinde açıklamalarda bulundu.Real Madrid'in ekstra motivasyonla sahaya çıkacağını vurgulayan Suarez, "Real Madrid'in yeni bir teknik adamı var. Bu, oyuncular için ekstra motivasyon olacaktır. Çok dikkatli olmalıyız çünkü güçlü oyunlara sahipler. Ancak her rakipte olduğu gibi Real Madrid'in de zayıf yönleri var ve bunları kullanmalıyız" şeklinde konuştu.Uzun süre sonra Ronaldo'nun El Clasico'da sahada olmamasına değinen Luis Suarez, "Hepimiz, Cristiano Ronaldo'nun kim olduğunu biliyoruz ama takım, her oyuncudan daha önemlidir. Real Madrid'de maçın skorunu değiştirebilecek oyuncular halen var" dedi.